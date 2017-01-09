北部觀光產業媒合會 圓山飯店舉辦

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大批旅遊業者前來。（趙雙傑攝）

業者彼此交流。（趙雙傑攝）

業者認真準備相關資料推廣。（趙雙傑攝）

為因應陸客來台驟減，為拓展新客源，交通部觀光局輔導中華民國旅行商業同業公會全國聯合會今日在台北圓山飯店舉辦旅行社與飯店、旅館、民宿業者媒合會，相關觀光產業約千人與㑹，為史上最大場的產業對接活動。

(中時)