追火車、賞美景！新北「復刻鐵道路牌環」馬拉松接力賽開報

台灣之眼-三貂角燈塔。（林宜靜 攝）

「人不是因為變老而停止跑步，而是因為停止跑步才開始變老！」喜愛跑步的日本作家村上春樹如是說！今年春天就讓我們一起賞日出、追火車、親近大自然，用旅遊的心看看美麗的台灣、用腳踏實地的決心跑到終點！

追火車-全球少見傳遞「復刻鐵道路牌環」馬拉松接力賽開報。（新北市觀旅局提供）

田徑場上，選手們使命向前跑，目標是得到冠軍，選手們也和自己的意志力搏鬥，然在追逐速度時，耳邊聽到觀眾們的加油聲，然專注終點的選手可能也無法詳加關注身旁的風景。然有一種馬拉松跑步，其所在乎的不僅僅是選手們完成賽事，在你參加這場馬拉松時，你也可以看看周邊的風景，聽聽鳥叫的聲音、看看山嵐之美、呼吸芬多精！2017新北市鐵道馬拉松接力賽今年4月即將再開跑，歡迎跑友們相揪好友來報名

追火車-全球少見傳遞「復刻鐵道路牌環」馬拉松接力賽開報記者會大合照。（新北市觀旅局提供）

傳遞「鐵道文化」的馬拉松接力賽

新北市鐵道馬拉松接力賽去（105）年首屆開放報名即額滿，成為繼萬金石馬拉松､烏來峽谷馬拉松､金山馬拉松接力賽等，成為跑友口耳相傳新北市四大熱門賽事，今年將於4月16日（日）上午在福隆開跑，公布接力路線跑經第一道曙光-福隆､古隧道-舊草嶺隧道､台灣之眼-三貂角燈塔､極東車站-「石城」､我們的普羅旺斯-雙溪及貢寮、秘境小站-牡丹等旅遊路跑線，這場全球少見傳遞「鐵道路牌環」的路跑賽事訂於1月10日（二）中午12時開始預填資料，1月24日（二）中午12時開始報名，除維持7人組另再新增雙人組，報名額滿即截止。

貢寮海港。（林宜靜 攝）

好友一生必跑的台灣旅遊跑步路線

這次賽事在牡丹、雙溪、貢寮與福隆等四個車站附近交接棒次，路線從福隆海景開始，前往古鐵道-舊草嶺隧道，接續台灣的極東公路藍天碧海美景､「台灣之眼」的三貂角燈塔､海灣及海蝕平台、我們的普羅旺斯-雙溪及貢寮、無人小站-牡丹，賽前或賽後可前往一窺鐵道迷心目中被喻為「國境之東」的「石城火車站」，更鼓勵跑友在地消費，使用大會提供50元消費券，一起跑出小鎮馬拉松經濟，共同興旺雙溪及貢寮商圈､美食、小農、旅館、民宿等六處在地產業。

2016年「新北市鐵道馬拉松接力賽」。（新北市政府觀旅局提供）

台灣冠軍三強聯手，近萬人揪團競奪金軌

操刀大會視覺的國際設計大師蕭青陽：「透過時尚設計讓傳統文化接力傳承下去並帶動鐵道觀光」，復刻130年前劉銘傳興建台灣鐵路的鐵軌，製作鍍金獎座及潮酷時尚完賽禮（完賽獎牌､鐡道路牌環套及勵志毛巾），系列獎牌復刻台鐵最古老四款路牌型式。

本次賽事有七人成隊的分組，另外新增雙人組。（新北市觀旅局提供）

七人組第一棒限定女性，接力史上顏值最高起跑線跑者

本次賽事有七人成隊的分組，另外新增雙人組。七人組賽程為4公里到14公里不等，雙人組賽程則分別約20公里及27公里，方便不同賽程需求的民眾組隊報名參加，大會也邀請熱愛台灣的外國跑者們組成勁旅並號召全球跑者一起「旅跑到新北」。

(中時電子報)