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梅莉史翠普六分鐘金球獎演說痛擊川普

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梅莉史翠普六分鐘金球獎演說痛擊川普
梅莉‧史翠普周一獲頒金球獎終身成就獎。(美聯社)

美國影后梅莉史翠普(Meryl Streep)今天在金球獎典禮中獲得生涯成就獎，她在將近6分鐘的得獎致詞期間，不指名道姓的痛批即將上任美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)。

根據CNN報導，史翠普在獲般金球獎專門表彰終身致力於電影事業的西席‧地密爾獎(Cecil B. DeMille Award)時說，現在美國社會最被惡魔化的族群是好萊塢、外國人和媒體。她說如果趕走所有外來者和外籍人士的話，觀眾只剩下美式足球和武術比賽可以看，而這些都稱不上是藝術。

史翠普也表示「某人」今年的表演嚇到她，不是因為表現太好而是一點都不好，她指的是川普疑似嘲笑《紐約時報》(New York Times)記者Serge F. Kovaleski的事件。去年川普在Kovaleski指出他的發言和事實不符後，川普在11月一場集會中刻意彎曲自己的手腕、並反覆揮動手臂，疑似是在模仿和嘲笑患有關節攣縮症的Kovaleski。史翠普說，掌權者這種行為模式會滲透到所有人的生活，因為這等於允許其他人也這麼做。

她也呼籲在場觀眾支持非營利的組織保護記者委員會(Committee to Protect Journalists)，因為民眾將需要記者繼續努力，而記者也需要民眾幫忙維護真相。最後史翠普也引用甫過世的《星際大戰》名演員嘉莉‧費雪(Carrie Fisher)的話，「把你破碎的心做成藝術吧。」(Take your broken heart and make it into art)

史翠普的演說獲得在場演員的讚揚，茱莉安·摩爾(Julianne Moor)在推特上，不但引述史翠普的話也感謝她。脫口秀主持人艾倫‧狄珍妮(Ellen DeGeneres)也說，沒有任何人像史翠普一樣棒，女演員凱莉‧華盛頓(Kerry Washington)也在聆聽演講時熱淚盈眶。

但也有人表達不同的想法，福斯新聞網(Fox News)主持人Sean Hannity說：「這正是為何好萊塢正在衰敗，因為全是一群虛偽的人。好萊塢充滿性、暴力和胡言亂語，我要轉台了。」廣播主持人的Meghan McCain說，史翠普的演說完全解釋了為何川普會贏，如果好萊塢的人再不開始理解川普為何勝選，就會幫助川普連任成功。McCain的父親是曾代表共和黨競選總統的參議員馬侃(John McCain)。

(中時電子報)

文章來源：Meryl Streep gets political in Golden Globes acceptance speech

文章來源：Meryl Streep Calls Out Donald Trump for Mocking Disabled Reporter in Riveting Golden Globes Speech

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關鍵字：川普史翠普影后好萊塢嘲笑紐約時報
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