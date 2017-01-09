印度軍事營地疑遭恐攻 3人死亡

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印度位於查摩與克什米爾的一軍事營地，今天凌晨疑遭恐怖份子攻擊，有3平民在攻擊中喪生。

「印度快報」（The Indian Express）網站引述警方的報告指出，有3名疑是恐怖份子從巴基斯坦控制克什米爾靠近實際控制線（LoC）處潛入印度領土。

警方說，這3名嫌犯凌晨3時左右先以手榴彈攻擊位於查摩與克什米爾省查摩查摩縣（Jammu）靠近實際控制線巴投村（Battal）的一般儲備工程部隊（GREF）營地，接著向營地開火。

印度國防部發言人梅塔（Manish Mehta）表示，根據情報，這3名嫌犯應在今天凌晨1時15分潛入印度領土，接著攻擊GREF的營地，造成3名工人死亡，軍方已封鎖事發區域，正在搜捕這些嫌犯。

警方指出，嫌犯在停止射擊後，利用夜色和周遭雜草叢生躲藏起來，已有高階警官趕到現場。軍方也封鎖這塊區域。

恐怖攻擊發生後，由於嫌犯尚未落網，當地政府宣布學校和學院關閉停課一天。

在印度政府因巴基斯坦拒絕逮捕涉嫌攻擊印度空軍基地的恐怖組織「穆罕默德軍」首腦阿茲哈，以及之後不斷有印度軍事基地遭來自巴國的恐怖份子攻擊後，雙方交惡，雙方在LoC附近不但經常相互開火，恐怖份子也不斷從巴國潛入印度，攻擊軍事基地。

報導說，GREF去年11月30日才發生一起查摩附近訥格羅達（Nagrota）營地遭恐怖份子攻擊，40天後又發生GREF營地遭攻擊。1060109

(中央社)