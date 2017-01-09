配合身形量身訂做！蔣經國生前輪椅 北榮展示
台北榮總院史館今天開幕，展示多項早期的文物，包含多年前醫生服、護士服，其中一部老舊輪椅特別引人注目，這部有34年歷史的手工輪椅，是前總統蔣經國生前所用，配合他的習慣及身形量身訂造，也被稱為國寶級輪椅。
台北榮總1958年創立至今，為讓民眾了解一路走來歷程，院方特別設置院史廳，今天並舉辦開幕典禮。
北榮院長張德明說，院史廳將台北榮總篳路藍縷艱辛的歷程具體呈現給國人，以多媒體方式展出珍貴的文史資料，並以觸碰感應、旋鈕、推播機等方式與民眾互動，增加看展的趣味。
現場展出1956年破土奠基的奠基石、懸掛於院門口最早的「一號門」門牌，及高齡92歲的第三任院長羅光瑞所捐贈之醫師袍、早期護士服、識別證、歷史照片、公文等珍貴文物。
其中，有部相當特殊的國寶級輪椅，是前總統蔣經國生前所用，配合他的身形量身打造，在當時是非常高級的輪椅。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。