配合身形量身訂做！蔣經國生前輪椅 北榮展示

台北榮總院史廳今天開幕，現場展示前總統蔣經國生前使用的輪椅。（北榮提供）

台北榮總院史廳今天開幕，現場展示前總統蔣經國生前使用的輪椅。（北榮提供）

台北榮總院史館今天開幕，展示多項早期的文物，包含多年前醫生服、護士服，其中一部老舊輪椅特別引人注目，這部有34年歷史的手工輪椅，是前總統蔣經國生前所用，配合他的習慣及身形量身訂造，也被稱為國寶級輪椅。

台北榮總1958年創立至今，為讓民眾了解一路走來歷程，院方特別設置院史廳，今天並舉辦開幕典禮。

北榮院長張德明說，院史廳將台北榮總篳路藍縷艱辛的歷程具體呈現給國人，以多媒體方式展出珍貴的文史資料，並以觸碰感應、旋鈕、推播機等方式與民眾互動，增加看展的趣味。

現場展出1956年破土奠基的奠基石、懸掛於院門口最早的「一號門」門牌，及高齡92歲的第三任院長羅光瑞所捐贈之醫師袍、早期護士服、識別證、歷史照片、公文等珍貴文物。

其中，有部相當特殊的國寶級輪椅，是前總統蔣經國生前所用，配合他的身形量身打造，在當時是非常高級的輪椅。

(中時)