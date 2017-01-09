年終送24萬大溪地之旅　lativ超大手筆

BORABORA四季酒店。（翻攝自booking.com）

你還在期待可以拿到多少年終獎金嗎？台灣平價服飾品牌lativ今年給員工的獎勵雖不是白花花的鈔票，仍讓人相當興奮，因為他們送上了8天6夜的大溪地之旅。

Lativ在5日舉行尾牙，當晚即有員工於臉書po出現場照片，當中的大螢幕寫著公司將於2月20日至27日舉行8天6夜、價值24萬元的大溪地之旅，屆時會入住BORABORA四季酒店，到職滿一年者，皆能獲得全額補助。

對此，雖然有許多網友大喊羨慕，但也有人好奇，不知符合全額補助條件的員工，是否可以選擇不去大溪地之旅，換取等值現金；還有網友指出，成衣業在旺季時很操，員工撐得到一年其實還滿不容易的。

(中時電子報)