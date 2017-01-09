毒品和貓砂傻傻分不清 德州警察擺烏龍

現在流行的水晶貓砂，看起來呈白色結晶狀，美國德州警方誤認為是甲基安非他命。(圖/網路)

美國德州休士頓警方在一名男子的汽車上搜出大量顆粒物體，警方立刻斷定那些毒品，並宣稱「查獲該郡最大量毒品案」，結果化驗後才知那些可疑顆粒只是貓砂，男子為此事被關押3天。

當地媒體「Inquisitr」報導，這件事發生在去年12月，一名叫羅斯．勒伯(Ross Lebeau)的男子在開車時被警方盤查，結果警方在他的車上發生一只「可疑的襪子」，襪子裡塞滿了不明顆粒物體，於是警方懷疑是甲基安非他命毒品，雖然羅斯已說明那只是貓砂，但警方還是將他帶回警局偵訊，顆粒也帶回實驗室化驗。

按理說這件事應該很容易澄清，但奇怪的是，警方對顆粒的檢驗，都呈現具有非法藥物的反應，而且兩次測試都呈陽性，使得羅斯被迫關押三天。一直到具有更精密儀器的法醫研究室在檢驗後，才證明顆粒只是貓砂，與安非他命毫無關係。

甜甜圈上的糖霜也曾被誤認為安非他命。(圖/Krispy Kreme)

這不是美國警察第一次把日常物品誤認為非法違禁品。2016年7月，一個佛羅里達州的男子被逮捕時，警察錯把他的Krispy Kreme甜甜圈的糖霜當成是甲基安非他命，也被關押了一段時間。

羅斯表示，他並不責怪警察，畢竟最終也還了他的清白，也對他的生活沒什麼影響。然而，他和他的律師更在乎警方的簡易檢驗儀倒底有多不準確，這才是更應該被檢討的地方。

至於羅斯為什麼要在車上放一只塞滿貓砂的襪子?羅斯說，這是他父親的主意，塞滿貓砂的襪子可以吸收空氣中的水氣，使車窗不易起霧。

(中時電子報)