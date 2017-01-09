毒品和貓砂傻傻分不清 德州警察擺烏龍
美國德州休士頓警方在一名男子的汽車上搜出大量顆粒物體，警方立刻斷定那些毒品，並宣稱「查獲該郡最大量毒品案」，結果化驗後才知那些可疑顆粒只是貓砂，男子為此事被關押3天。
當地媒體「Inquisitr」報導，這件事發生在去年12月，一名叫羅斯．勒伯(Ross Lebeau)的男子在開車時被警方盤查，結果警方在他的車上發生一只「可疑的襪子」，襪子裡塞滿了不明顆粒物體，於是警方懷疑是甲基安非他命毒品，雖然羅斯已說明那只是貓砂，但警方還是將他帶回警局偵訊，顆粒也帶回實驗室化驗。
按理說這件事應該很容易澄清，但奇怪的是，警方對顆粒的檢驗，都呈現具有非法藥物的反應，而且兩次測試都呈陽性，使得羅斯被迫關押三天。一直到具有更精密儀器的法醫研究室在檢驗後，才證明顆粒只是貓砂，與安非他命毫無關係。
這不是美國警察第一次把日常物品誤認為非法違禁品。2016年7月，一個佛羅里達州的男子被逮捕時，警察錯把他的Krispy Kreme甜甜圈的糖霜當成是甲基安非他命，也被關押了一段時間。
羅斯表示，他並不責怪警察，畢竟最終也還了他的清白，也對他的生活沒什麼影響。然而，他和他的律師更在乎警方的簡易檢驗儀倒底有多不準確，這才是更應該被檢討的地方。
至於羅斯為什麼要在車上放一只塞滿貓砂的襪子?羅斯說，這是他父親的主意，塞滿貓砂的襪子可以吸收空氣中的水氣，使車窗不易起霧。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。