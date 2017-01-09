川普效應 飛雅特宣布創造新工作機會

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飛雅特克萊斯勒汽車今天宣布，將在美國投資10億美元將車廠現代化，並創造2000個就業機會。準總統川普先前公開砲轟在墨西哥投資的車廠。

法新社報導，飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）在底特律車展登場前夕，發布聲明表示，預計到2020年，在中西部密西根州和俄亥俄州兩座車廠投資10億美元，可望創造2000個就業機會。

飛雅特克萊斯勒表示，設在密西根州的華倫貨車組裝廠（Warren Truck Assembly Plant）將生產Jeep Wagoneer和Grand Wagoneer，以及目前在墨西哥生產的重型卡車Ram。

俄亥俄州的托雷多組裝廠（Toledo Assembly Complex）將製造新型Jeep 小貨車。

飛雅特克萊斯勒表示：「飛雅特克萊斯勒美國分公司（FCA US）進一步落實強化美國生產基地的承諾。」另外，這家公司從2009年至今，在美國共創造2萬5000個就業機會。

路透社報導，通用汽車公司（General Motors Co）執行長巴拉（Mary Barra）今天表示，稅制改革和簡化規定只是兩個處理起來，對川普而言非常有利的領域。通用因為在墨西哥製造汽車，卻在美國裁員遭川普批評。

巴拉是川普商業顧問團的其中一員，她跟記者說，在何處生產特定的汽車早在「2、3、4年前」就決定好了。整體來說，她跟川普的「共識比分歧還多」。（譯者：中央社陳昱婷）1060109

(中央社)