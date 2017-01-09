龍華科大師生獲北商大學術論壇最佳論文獎
龍華科大國際企業系鄭如婠、葉聖音同學與魏聖忠老師，發表「線上購物顧客信任成因及其對顧客忠誠度影響之研究」論文，奪下「2016台北商業大學術論壇國際經營與管理實務研討會」最佳論文獎殊榮。
魏聖忠表示，該研究主要探討在網路購物情境下，顧客信任的成因及其對購買意願的影響。研究結果指出，網路平台或網路商店可以透過知名度、口碑、產品品質和關係行銷的提升與努力，增加顧客對網路平台或網路商店的信任程度，而且信任度越高，顧客滿意度和顧客忠誠度也會越高。
研討會是由北商大企管系、國際商務系主辦，中華六標準差管理學會、新北市工業會等單位協辦。研討主題包含國際經貿、企業經營、財務金融、物流與供應鏈與管理、策略管理與知識創新、行銷與組織行為、資訊管理與電子商務、六標準差(6σ)管理以及其他商管與電子商務等相關研究議題。
(中時)
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