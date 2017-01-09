逾8旬阿嬤 繪畫找到生命第二春
嘉義縣2位年逾8旬阿嬤蔡淑嬌、蕭曾蘭，從繪畫中找到生命第二春，中華聖母基金會特別為2位阿嬤開畫展，2人越畫越快樂，很開心可以與別人分享，要畫到不能畫為止。
天主教中華聖母基金會長青活力站2位逾8旬的獨居阿嬤蔡淑嬌、蕭曾蘭，在學習中樂活，從繪畫中找到生命的第二春；基金會特別為2位阿嬤開畫展，即日至21日在朴子高明寺1樓展覽室，同時有長青活力站長輩近400件聯合作品展出。
現年86歲蔡淑嬌，因活力站課程接觸到繪畫，發現對繪畫很有興趣，在志工及家人鼓勵下踏上無師自通作畫之路，至今已有10年之久，作品大多以臨摹為主，特別喜愛臨摹古代山水畫。
84歲蕭曾蘭少女時代靠裁縫分擔家計，婚後繼續為人修製衣服，10年前在老伴過世後，在布袋長青活力站，藉由繪畫緩解思念老伴之情，沒想到就此畫出了興趣，從身邊的花草、動物、人物，以及生活周遭的鹽田、魚塭都是創作題材。
蕭曾蘭10年來珍藏400多件作品，孝順的晚輩不但將畫作放在網路分享，還製成106年桌曆與親友分享。
中華聖母基金會執行長黎世宏今天指出，許多長輩拿鋤頭辛苦大半輩子，卻不知道怎麼寫自己的名字，自從參加長青活力站，儘管眼力不行，手的靈活度也不如以前，卻因為學會寫字而興奮，甚至還能畫出令人驚訝的作品及手工藝創作。1060109
(中央社)
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