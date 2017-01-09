別讓偏鄉童吃罐頭當年夜飯 兒盟募年菜

春節將至，兒盟調查顯示，3成5偏鄉童曾吃罐頭、泡麵當年夜飯，2成用紅包貼補家用。兒盟號召大家發揮愛心，響應年菜和紅包募集，讓偏鄉童過個好年。

兒童福利聯盟文教基金會今天舉行記者會，公布台灣偏鄉兒童過年調查報告，愛心大使、藝人周湯豪也出席記者會，號召大家捐款幫助弱勢兒童，同時和兩位偏鄉小朋友進行打掃大PK。

兒福聯盟於去年9月22日至11月4日針對偏遠及高齡化鄉鎮的國小五、六年級學生進行抽樣調查，有效問卷為1054份，在95%信心水準下，正負誤差值不超過3個百分點。

春節是全家人團聚的時間，但調查發現，35.7%偏鄉童曾在年夜飯吃罐頭、調理包、泡麵，11.4%是吃別人送的飯菜當團圓飯；過年拿到紅包是孩子最期待的事，調查也發現，29%偏鄉童將紅包用來繳學費，20.1%用紅包來貼補家用。

天氣逐漸變冷，調查也顯示，29.8%偏鄉童冬天外出衣服不夠暖，31.8%覺得冬天棉被不夠暖，13.7%曾在冬天時因家裡沒錢買瓦斯而洗冷水澡；孩子們的新年新希望也令人心疼，調查指出，54%偏鄉童希望全家人一起，15.9%希望家裡沒人生病，10%希望自己快點長大，能賺錢幫助家裡生計。

記者會現場也播放偏鄉弱勢學童敏敏的故事，就讀小二的敏敏自幼身體不好，2歲開始掉牙，還有弱視，敏敏的妹妹出生半個月就血便，爸爸又因一場大病而失去工作能力，只靠做清潔工作的敏敏媽媽每月一、兩萬元的收入養活一家，敏敏家不敢有過年計畫，只要全家健康在一起就是過年。

周湯豪表示，每個人能做的也許不多，但小小的力量發揮在需要的家庭，就能產生很大影響，再過不久，大家就要準備年菜、買新衣服，希望大家別忘了還有一些人需要幫助，能發揮愛心捐一些錢，讓偏鄉孩子有年菜吃，他也呼籲粉絲，將原本要買他CD的錢，用來捐助給偏鄉兒童。

兒盟表示，希望大家在準備年夜飯、領獎金、紅包時，也能注意到偏鄉弱勢兒童，今年中國信託慈善基金會發起的「點燃生命之火」活動和兒盟合作，希望提供2500份年菜、3000個紅包給偏鄉弱勢童，邀請民眾踴躍響應捐款，愛心不要縮手，只要一點幫助，就能讓孩子過個溫暖好年。1060109

(中央社)