小明明22日公祭 施易男懇辭奠儀謝關心

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歌仔戲界「四大天王」之一的「小明明」巫明霞7日過世。兒子施易男今天宣布22日在台北市第二殯儀館舉行公祭，懇辭奠儀，謝謝大家關心。

巫明霞7日清晨5時在家中浴室滑倒，重創後腦杓，送醫急救仍不治，享壽75歲。施易男原在馬來西亞宣傳新專輯，立刻取消行程，趕回台處理母親後事。

施易男下午透過經紀公司表示，感謝各位朋友、媒體及歌迷關心，在此表達十二萬分謝意，選定22日上午11時30分在台北市第二殯儀館景仰樓3廳為母親舉行公祭儀式，懇辭奠儀，「最後還是謝謝大家對我的關心」。

小明明本名巫明霞，出生於南投縣水里鄉，4歲開始客串登台，歷經外台、內台及電視歌仔戲時期，是台灣歌仔戲代表人物，拍過電影歌仔戲及國、台語電影，並創辦「明霞歌劇團」，致力發揚傳承歌仔戲藝術，親自授課及演出不輟。1060109

(中央社)