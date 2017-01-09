梅姨領金球暗諷川普：好萊塢都是外國人
三度贏得奧斯卡獎肯定的女星梅莉史翠普（Meryl Streep）今天獲頒金球獎終身成就獎時，痛批美國總統當選人川普（Donald Trump）製造對立。
法新社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，67歲的梅姨受獎後，觀眾滿場起立歡呼致意。她強壓激動情緒表示：「你們和這房裡的所有人，其實都是現在美國社會被醜化的一群。」
「但我們是誰，你們知道的，好萊塢到底是什麼？不過是一大群來自其他地方的人。」
「好萊塢多的是外來人士和外國人，如果把他們全都踢走，你就只剩美式足球和綜合格鬥能看了，而那些可不是藝術。」
她還恨得牙癢癢地提及川普競選時模仿身障記者柯瓦勒斯基（Serge Kovaleski）的不名譽紀錄。她說：「一個人被請上我國最崇高的位置，卻模仿一名身障記者，一個他在名譽、權勢和回擊能力上都遠遠勝過的人。當我看到那一幕，心真的像是碎了。」
「我的腦海至今揮之不去那一幕，因為那不是電影情節，而是真實發生的事。而某位有權有勢的人在公共場合展露這種羞辱人的天性，大家會漸漸習慣，因為這會讓人覺得其他人也在做同樣的事。」
梅莉史翠普被視為同年代最傑出的女演員，她生涯至今共贏得8座金球獎，提名多達29次，今天的終身成就獎，就是為了表彰她的影壇貢獻。1060109
(中央社)
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