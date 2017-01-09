桃園金城囍餅老店 驚傳停業
桃園市擁有75年歷史且廣受桃園民眾喜愛的金城囍餅蛋糕店，張貼16日之後停業聲明，民眾大為吃驚，有網友對景氣悲觀，還說「租、售」是今年會最常見的字。
金城囍餅蛋糕店75年前由陳金城創立至今，是中正路創立最久的傳統糕餅老店，其三明治及傳統囍餅相當受歡迎。
金城囍餅蛋糕店今天還是持續擺置綠豆糕、囍餅、三明治及各式麵包，店家在櫃台旁貼出停業聲明，指出「本店2017年1月16日停業，感謝各位多年來對金城的愛護與支持，特此致謝」。
店家說，因為孩子小，個人因素停業，店家營業至15日止，16日起停業。1060109
(中央社)
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