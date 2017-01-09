菲百萬信徒疊羅漢 只為搶摸黑耶穌神像

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菲律賓天主教規模最大年度迎神賽會「黑拿撒勒人出巡」今天登場，宛如電影中喪屍疊羅漢的場景真實上演，數以萬計的信徒前仆後繼湧向花車，只求親手觸摸神像，場面震撼。

「拿撒勒人」是指耶穌，黑拿撒勒人（Black Nazarene）神像出巡是菲國教會一年一度的盛事，每年1月9日舉行，一些台灣人將之比喻為「菲版媽祖遶境」。

這尊真人大小的神像昨晚被請到馬尼拉灣畔的黎薩公園，經信徒守夜，今天清晨開始約6至8公里的巡行，返回供奉地奎艾波（Quiapo）教堂，穿著棕色衣服的信徒們，沿途打赤腳迎接。

現年65歲的瑪莉表示，她已第40年參加，「我為健康與家庭發願，也祈求上帝讓菲律賓更美好。」

黑拿撒勒人神像頭戴荊棘、身穿紫袍，右肩背負十字架。1606年由西班牙神父從墨西哥請到菲律賓，但因船上失火被熏黑，渡海迄今已有410年歷史。

19世紀時，教宗庇護7世諭令，赦免所有向黑拿撒勒人懺悔的信徒之罪，並給予祝福。

花車行經之處，信徒揮舞白毛巾，高喊「Viva」（萬歲），情緒激亢。年輕人爭相拉扯花車麻繩，甚至踩著人頭攀爬花車，試圖親手觸摸神像，險象環生。電影中喪屍疊羅漢翻牆的場景，彷彿在真實世界再現。

許多信徒把毛巾拋到花車上，由工作人員代為擦拭神像，再把毛巾拋回。信徒相信，擦過神像的毛巾將有趨吉避凶的效果。

今年的「黑拿撒勒人出巡」籠罩在恐怖攻擊的威脅之下，但卻擋不了信徒們的虔誠意志。信徒胡安向中央社記者說，「如果遭受恐怖攻擊是上帝的旨意，我甘心領受。」

菲律賓軍警上週在南部擊斃1名恐怖組織首腦，政府官員警告，恐怖組織可能發動報復。美、英兩國政府分別於6日及7日發出警示，提醒公民注意安全。

為因應威脅，菲國安全單位出動15000軍警人員，維護活動的秩序與安全，並切斷手機訊號，以免被用於引爆炸彈。

截至中午，估計已有150萬信徒參與賽會，逾百人因推擠或踐踏而受傷，也有人因缺氧而昏迷。1060109

(中央社)