印度廢鈔後 已回收近14兆盧比
根據印度儲備銀行（央行，RBI）提供的數據，印度從去年11月8日宣布廢鈔政策迄今，回收14兆盧比（新台幣近7兆元）被廢舊鈔，僅剩7500億盧比被廢舊鈔尚未回收。
印度高階官員向「印度快報」（The Indian Express）透露，當政府宣布廢除500和1000盧比面額大鈔時，原本預估約有3兆盧比（新台幣近1.5兆元），也就是被廢舊鈔的20%無法收回，但現在只剩下7500億盧比（新台幣近3750億元）被廢舊鈔尚未回收。
官員還聲稱，政府在宣布廢鈔政策後，迄今已向各家銀行提供了10兆盧比（新台幣近5兆元）新鈔。
不過，即使如此，印度民間的現金荒仍然嚴重，引發消費萎縮，衝擊印度零售業，更導致製造業1年來首度萎縮；外資也因印度政府可以任意廢除鈔票的舉措，對印度投資縮手或裹足不前。
各家經濟分析機構都預測，印度的國內生產毛額（GDP）至少跌掉1到2個百分點。
印度首席經濟分析師安納特（T.C.A. Anant）日前也公布印度2016到2017財政年度GDP成長率達7.1%，但未納入廢鈔政策對經濟的衝擊，這讓多家國際經濟機構再度看衰印度經濟，並認為廢鈔帶來的混亂至少持續到今年首季，甚至上半年。
即使國際經濟專家多認為廢鈔嚴重影響印度經濟成長，但印度總理莫迪昨天仍在公開演講時為政策辯護，且批評那些否定廢鈔政策的人都是「黑金政治崇拜者」。
為加速新舊鈔替換過程，印度中央政府已經徵詢央行，是否能先把國幣儲備中的7500億盧比新鈔先釋出市場流通。
此外，印度央行也開始就已收回的舊鈔展開真偽鈔辨識工作，動用60部大型鈔票真偽辨識機器每天工作12個小時，估計需要600天完成這項工作。1060109
(中央社)
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