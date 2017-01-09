海倫清桃曾赴景美女中座談 校方：非以校友身分

我要評比

海倫清桃2014年底發行自傳。（圖／翻攝自海倫清桃臉書）

藝人海倫清桃承認自己學歷、年齡等造假，她過去自稱從北市景美女中畢業，還曾兩度回「母校」演講。景美女中今天澄清，海倫清桃兩次到校分享都是與電影工作有關，也不是以校友身分受邀。

景女表示，海倫清桃曾兩次來校交流，一次主要為電影工作分享，即國片《候鳥來的季節》全國校園座談會之一，另一次是參與校內學生社團活動，作戲劇演出經驗分享。

(中時)