網傳「女警無辜被逼前線」等標語照 警方：假圖

網路流傳年金改革中區座談會，女警持抗議標語照，警方澄清是假圖勿再流傳。（陳淑芬翻攝）

年金改革中區座談會日前在中市順利落幕。近日網路流傳稱當天現場照，有批女警持「女警無辜，被逼前線、違背本意」等抗議標語牌，令人錯愕。台中市警局今天回應澄清，警察必須行政中立依法行政，網路照片是遭人修圖竄改的假照，呼籲民眾勿再轉傳。

年金改革中區座談會7日在中興大學舉行，因事前有退休軍公教勞等團體揚言發動激烈抗議，警方如臨大敵，動用1200名警力維持秩序，現場抗議群眾雖出現部分語言肢體衝突及衝撞，但經警方柔性勸導未傳出重大衝突及傷害事件，順利落幕。

近日網路流傳一張抗議現場照片，照片中一群穿著製服女警站會場前，手持「理性的表達，和平的落幕」、「理解您的訴求，體諒我的辛苦」等柔性宣導牌。有網友留言批評「心疼」、「把女警放在第一線」、「踐踏女警尊嚴」等語；支持警方的網友則留言，「認同要和平理性」、「警察辛苦了」。

不久，網路再度流傳出另張同場景的女警持標語照，但宣導牌文字已變成「政府無能壓榨我們，於心何忍」、「女警無辜，被逼前線、違背本意」照片，引發網友爭論不休。

針對流傳照片，台中市警察局澄清表示，當天抗爭群眾一度激情，曾由女警手持呼籲退休警察勿衝撞學弟妹等標語，僅短短2分鐘就退回隊伍後方，希望緩和激烈的抗爭情緒，並非把女警當第一線。

至於網友擅自修改照片在網路散播，中市警局指出，實不可取，且已違法，呼籲網友請勿再轉貼，警察是執法者，務必行政中立依法行政，如果選擇性執法，社會必定失序，並非民主法治社會所允許，也絕非全民所樂見，呼籲各界支持警察依法執法。

(中時)