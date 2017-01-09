「為何怕人家瞧不起」 曹西平中肯評海倫清桃網狂讚
藝人海倫清桃8日召開記者會，坦承身世學歷造假，引起外界熱議，資深藝人曹西平也在臉書發表看法，痛批「當藝人好好把演藝工作做好就好了，為什麼要怕人家瞧不起妳？」網友大讚超中肯。
海倫清桃認了5大謊，遭網友酸「臉皮超厚」，曹西平也認為，說一個謊要花很多時間來解釋，而且以後說話會容易讓人懷疑真偽，「說這些謊跟表演真的有關係嗎」，他覺得演藝之路需要很多時間作品來累積知名度，「當藝人就好好把演藝工作做好就好了，為什麼要說謊，為什麼要怕人家瞧不起妳？」
他更提到不知道演藝圈一定要穿名牌開名車才可以提高身價，並建議「做人真一點、說話實在一點，演藝之路才可以走久，好好充實、學習如何進入演藝圈的生存之道，比較重要吧」，網友大推他說得太中肯，直批「她先瞧不起自己了」。
(中時電子報)
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