智慧手機漸普及 印度自拍成癮症病患增
在印度的智慧型手機逐漸普及後，罹患「自拍成癮症」（selfie addicition）病患增加。醫生警告，若不治療，可能進一步發展成「身體異型症」，進而出現重度憂鬱。
印度新德里一名18歲女孩瑞雅（Riya）最近到全印度醫學院（AIIMS）的耳鼻喉科求診，要求進行鼻腔手術，但經過醫生診斷，認為她出問題的不是鼻腔而是心理狀態，把她轉診到精神科。
經精神科醫師診斷，瑞雅可能罹患了「自拍成癮症」，下意識裡不斷自拍且分享給他人後，逐漸發展成「身體異型症」（Body dysmorphic disorder），而對自己的鼻子出現過度關注與幻想，因而跑到醫院要求動手術整型。
治療瑞雅的醫生說，瑞雅希望確認自己整天都很漂亮，不斷自拍把照片上傳到Instagram和臉書（Facebook）等社群媒體尋求他人看法。她浪費許多大學的寶貴時光，甚至節食，導致生活方式極不正常。
「身體異型症」是一種精神病，患者過度關注自己的外在並對自身的體貌缺陷出現誇張臆想，進而感到沮喪、不安及不合群，最後出現重度憂鬱和社交恐懼等症狀。
醫生表示，經過藥物和醫療諮商，瑞雅現在已經接受鼻子不需要動手術整型的事實。
「今日郵報」（Mail Today）今天指出，自拍成癮症在印度有增加趨勢。近幾個月來，印度出現多起與瑞雅類似的病例，全印度醫學院坦承院方還接到兩起類似病例，甘加羅摩醫院（Sir Ganga Ram Hospital）也有3起類似病例，這些病人都正在為「自拍成癮症」困擾。
全印度醫學院精神病科副教授庫瑪（Nand Kumar）表示，他們收治的3名病人都因自拍成癮而逐漸出現「身體異型症」症狀，迫切關注自己身體的某個部位，從而出現一些強迫症症狀。
這些病患通常逐漸感受到精神壓力與疲勞，患有焦慮、頭痛、失眠，出現憂鬱、犯罪慾、侵略性、失去注意力，並對手機產生依賴性。
根據美國心理學會（American Psychological Association）的資料，約有60%的婦女可能患有「自拍成癮症」而不自覺，但這種狀況必須及早治療。1060109
(中央社)
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