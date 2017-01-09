浩鼎案 翁啟惠、張念慈貪汙罪起訴

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士林地檢署9日偵結浩鼎案，證交法等罪起訴前中研院長翁啟惠，浩鼎董事長張念慈等人。(本報資料照片)

士林地檢署偵辦浩鼎生技涉內線交易等案，今天下午宣布偵查終結。前中研院長翁啟惠被訴違反貪汙治罪條例第一項第三款期約收受賄賂，翁被查出收取浩鼎3000張股票，認定涉犯貪汙，至於被控內線交易部分，則獲不起訴；另張念慈等5人涉內線交易被起訴，檢方查出，張賣股票避損2419萬。

浩鼎公司董事長張念慈及前中研院長翁啟惠，去年3月因解盲失敗，股價暴跌，遭檢調調查公司內部人員事先得知結果，藉以放空炒作股票，涉嫌違反《證券交易法》內線交易，卻發現翁早在2012年技轉「醣分子」，又用女兒翁郁琇持名義持有3000張，在解盲前3個月，股價高點賣出1000多張，遭檢調名列貪汙案被告，士林地檢署經過9個月的調查，約談數10名專家學者，今天下午3點偵結。

貪汙罪部分，翁啟惠、張念慈涉嫌違反《貪汙治罪條例》第5條第1項第3款遭起訴，檢調發現翁、張2人私交甚篤，張念慈為了順利取得「酵素合成寡糖技術」技術、藉以降低乳癌新藥的成本，以1500張股票作為交換條件簽訂備忘錄，直到2012年12月以女兒名義，並與潤雅公司簽訂備忘錄，取得3000張浩鼎股票，中研院因而同意潤雅可以無償即可派員取得技術，涉犯不違背職務收受賄賂。

內線交易部分，檢方起訴董事長張念慈、副董事長許友恭，研發長游丞德，主持人兼發言人黃秀美、總管理處協理廖宗志，而其他被告，包括翁啟惠，及其餘12人均不起訴。

(集團連線報導)