大學術科考試1／23~2／11舉行 今起開放查詢試場

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106學年大學術科考試委員會表示，今年大學術科美術、音樂、體育各組考試，將在1月23日至2月11日間舉行，共有1萬0110人報考，詳細考試地點與試場分配請見各組承辦學校網站。

大學術科考試委員會聯合會為方便考生查詢試場，將於今（9）日起提供電腦網路及語音查詢服務，音樂組詳細應考時間及地點另於1月23日公布。可上「考試資訊專區」查詢，語音查詢電話（02）2364-3677。

(中時)