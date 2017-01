華航A350 獲TheDesignAir 2016雙料設計大獎

華航 A350豪華商務艙也獲設計大獎。(華航提供)

知名國際航空設計評鑑 TheDesignAir 公布「2016讀者年度票選大獎」以及「2016航空設計大賞」,中華航空新世代產品以嶄新設計美學驚艷評審團及全球讀者,並與全新A350客機之豪華商務艙勇奪雙項設計大獎,為國籍唯一入選之航空公司,再次將台灣品牌打響國際名聲。

TheDesignAir自2012年由航空品牌資深顧問Jonny Clark在美國創立,至今是第四年舉辦航空品牌評比,評論聚焦航空客艙設計與整體品牌,常見於航空業界刊物及國際媒體,為國際航空產業設計美學的新興指標。

本次更首度進行分類票選,由世界各地讀者進行投票,選出全球航空公司最佳的客艙、機身彩繪、制服、貴賓室設計等。華航以新世代產品及 A350 新機分別榮獲「2016 最佳商務艙設計 (Best Business Class Design)」、「2016 最佳全新商務艙 (Best New Business Class)」雙料獎項。

中華航空2016年領先國內業界引進最新型空中巴士 A350-900XWB 新世代中長程客機,以「最科技、最環保、最節能、最寬敞、最安靜」著稱。新機跳脫以往暗色為主的傳統客艙設計,加入年輕創新發想,金屬光感的異材質拼接為客艙增添時尚現代感。客艙挑高遼闊視野,打造獨立私人空間,配備符合人體工學的智慧座椅,輕易就可進入深層睡眠,提供量身訂做的舒適飛行,別出心裁的設計成功贏得全球旅客讚賞。

華航新世代A350機隊自2016年9月正式推出後,短時間內接連奪獎,包括榮獲日本號稱世界四大指標性設計大獎之一的《Good Design Award, GDA》5項大獎 (豪華商務艙座椅、豪華經濟艙座椅、Sky Lounge、情境燈光及影視娛樂系統操作介面,其中豪華商務艙座椅設計更獲得評審最愛推薦之一),以及美國《Global Traveler》「最佳商務艙座椅設計」之殊榮。

(工商)