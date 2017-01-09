寒士尾牙 呼籲大眾寒冬送暖

9日起開始在華江雁鴨自然公園發放邀請函，同時呼籲大眾寒冬送暖，助寒士歲末有頓溫飽。（王英豪攝）

藝人苗可麗（左）幫忙煮薑茶用暖心讓寒士感受社會溫暖，呼籲大眾寒冬送暖；助寒士歲末有頓溫飽。（王英豪攝）

景氣寒冬，失業率高升，而社會捐輸情況卻不如以往，為不讓寒士尾牙落空，仍將咬牙苦撐辦理，9日起開始在華江雁鴨自然公園發放邀請函，同時呼籲大眾寒冬送暖，助寒士歲末有頓溫飽。

(中時)