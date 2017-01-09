金大生捐血回饋社會，呂如琄生命故事有愛

金大呂如琄同學（右）用一顆感恩的心，每年固定捐血回饋社會大眾。（李金生攝）

台北捐血中心跨海到金門舉辦捐血活動，獲得鄉親熱情響應。（李金生攝）

台北捐血中心連日來在金門募得1058袋26萬4500CC。（李金生攝）

金大呂如琄同學（左二）因為個人一場生命拔河經歷，立志加入捐血人的行列。（李金生攝）

金大身心健康中心主任高志瀚（右）肯定呂如琄用愛心實踐所學，非常鼓舞人心。（李金生攝）

就讀金門大學長照系2年級的呂如琄，出生時因為全身性黃疸，緊急換血近2000CC，才幸運度過生命難關。如今，她每年都會帶著感恩的心捐血2、3次，讓自己溫暖的熱血在社會人群中流動，很開心當一個快樂的捐血人。

連日來，台北捐血中心跨海到金門舉辦捐血活動，共募得1058袋26萬4500CC，特別是金大學生熱情響應，讓鄉親看到充滿愛心的年輕一代。其中，就讀長照系2年級的呂如琄同學，因為個人一場生命拔河經歷，而立志加入捐血人的行列，背後有著洋溢人性光輝的故事。

1997年在桃園一家婦產科出生的呂如琄，全身黃疸超高，醫師評估無法在24小時內下降，必須立刻換血，否則有生命危險，讓剛欣喜迎接新生命來到的呂家，一下籠罩不安和憂慮。

還好，呂媽媽每年都固定捐血，領有捐血卡可以優先用血，讓呂如琄從一開始輸血1500CC，到最後再追加到近2000CC，才幸運脫離險境，健康快樂的成長下來。

呂如琄說，媽媽從小就告訴她發生在自己身上，與其他小孩子不一樣的事情，也提醒她長大以後，要用感恩的心來回饋社會大眾。因此，從她念中壢家商3年級開始，每年都會捐血2、3次，知道自己的血可以幫助別人，感到十分快樂和幸福。

因為想幫助更多的人，呂如琄從台南真理大學觀光系轉學到金大就讀長照系，很用心學習照顧病患的要領，只要台北捐血中心的捐血車跨海來到，她不管課業如何繁忙，也一定會抽空挽袖捐輸。

呂如琄的愛心和堅定熱情，看在已有32年捐血紀錄的金大身心健康中心主任高志瀚博士的眼中，肯定她用一顆回饋、感恩的心，以正能量實踐所學，不斷幫助別人度過難關，非常的鼓舞人心。

(中時)