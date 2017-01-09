中市首創跨機關行政執行專責單位，獲民眾好評

台中市府法制局長陳朝建表示，近幾年來為強化便民措施陸續推行「多元化繳費」、「線上查詢」、「電子平台繳費」等創新作為。（盧金足攝）

台中市政府法制局於100年10月18日成立行政執行科，統合市府都市發展局等18個機關罰鍰案件之行政執行業務，成立5年以來，積極協助各機關提升罰鍰處分的合法性，保障民眾權益，並落實罰鍰處分的合法執行，實現社會公平正義。

台中縣市合併升格後，市府各所屬機關對於逾期未繳罰鍰之案件，依法均應自行辦理移送執行，惟實務運作以後各機關因人力不足且不熟悉執行業務，對於逾期未繳罰鍰之受處分人未能積極執行追繳，以實現公法上金錢給付義務，而任其延宕不定，造成其他受處分人心存僥倖觀望心態，導致政府公權力不彰，對依法自動繳納者亦不公平，也遭審計機關關注。

為徹底解決問題，法制局成立行政執行專責單位，協助市府各機關處理罰鍰執行案件。

法制局長陳朝建指出，行政執行科成立以來執行績效斐然，主要推手歸功於首屆科長林敬璋（現職為勞工局副局長）及各業務同仁之努力，林敬璋憑藉其法學及電子資訊專業，一手籌畫建置行政罰鍰移送執行作業系統，簡化行政作業程序，協助各機關清結縣市合併前後未執行的罰鍰舊案。

此外，並系統化管控每件罰鍰處分於各執行階段都能符合法制程序，以有限人力利用電子化系統，與全國各地行政執行分署連線作業，避免重複執行，落實人民權益之保障。近幾年來，為強化便民措施更陸續推行數項創新作為，包括「多元化繳費…」、「線上查詢…」、「電子平台繳費…」等。

民眾可以透過線上單一入口網查詢繳納市府18個機關之罰鍰案件，自繳率提升達85％，罰鍰收繳率最高可達80％，成績卓越，榮獲各地行政執行分署及中央主管機關之肯定。

法制局表示，落實依法行政，實現公平正義及保障人權，是法制局最重要的施政目標，如不慎觸法，請儘速繳納罰鍰，避免因逾期未繳納而遭查扣財產，若因經濟困難無法一次繳清，得申請分期繳款。

此外，民眾若認為罰鍰處分違法不當，請務必於裁處書送達次日起30日內向原裁處機關提出訴願，以維自身權益。

(中時)