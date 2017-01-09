樂活襪熊大博物館 社頭觀光新亮點
彰化社頭鄉的樂活襪熊大博物館今天落成開幕，彰化縣長魏明谷親臨剪綵致詞，魏明谷強調，博物館開幕為彰化觀光再增亮點。
位於彰化縣社頭鄉的樂活襪熊大博物館今天落成開幕，參加開幕活動的貴賓除了魏明谷外，還有樂活觀光襪廠董事長劉信佑、民進黨籍立法委員陳素月、洪宗熠以及交通部觀光局參山國家風景區管理處處長吳主治等人。
魏明谷致詞時說，社頭鄉以製作織襪產業出名，樂活襪熊大博物館成立，成為社頭鄉新的觀光景點，對推展在地觀光別具意義，更要感謝芳苑工業區的積極輔導，讓織襪產業專區的土地都已經標售出去，企業進駐設廠，讓專區有新面貌。
劉信佑則指出，他要感謝經濟部工業局，提供在地民眾就業機會，讓社頭鄉的在地廠商可以走向國際，接到來自國際的訂單，期盼透過這樣的行銷方式將社頭織襪推向國際。
樂活襪熊大博物館和位於彰化社頭鄉員集路上的樂活觀光襪廠都為泉樺針織公司所成立，位於社頭鄉社石路的樂活襪熊大博物館今天成立，除了展示機能襪等各底織襪產品外，未來也將安排diy活動以及織襪產業展示，讓民眾在參觀遊覽的過程中，對織襪產業有更深入的了解。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。