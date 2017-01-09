樂活襪熊大博物館 社頭觀光新亮點

我要評比

彰化社頭鄉的樂活襪熊大博物館今天落成開幕，彰化縣長魏明谷親臨剪綵致詞，魏明谷強調，博物館開幕為彰化觀光再增亮點。

位於彰化縣社頭鄉的樂活襪熊大博物館今天落成開幕，參加開幕活動的貴賓除了魏明谷外，還有樂活觀光襪廠董事長劉信佑、民進黨籍立法委員陳素月、洪宗熠以及交通部觀光局參山國家風景區管理處處長吳主治等人。

魏明谷致詞時說，社頭鄉以製作織襪產業出名，樂活襪熊大博物館成立，成為社頭鄉新的觀光景點，對推展在地觀光別具意義，更要感謝芳苑工業區的積極輔導，讓織襪產業專區的土地都已經標售出去，企業進駐設廠，讓專區有新面貌。

劉信佑則指出，他要感謝經濟部工業局，提供在地民眾就業機會，讓社頭鄉的在地廠商可以走向國際，接到來自國際的訂單，期盼透過這樣的行銷方式將社頭織襪推向國際。

樂活襪熊大博物館和位於彰化社頭鄉員集路上的樂活觀光襪廠都為泉樺針織公司所成立，位於社頭鄉社石路的樂活襪熊大博物館今天成立，除了展示機能襪等各底織襪產品外，未來也將安排diy活動以及織襪產業展示，讓民眾在參觀遊覽的過程中，對織襪產業有更深入的了解。1060109

(中央社)