統一集團募二手物資 員工響應收件豐

統一企業社會福利基金會發起「依舊有愛」二手物資捐贈活動，今年邁入第8年，首次聯合集團內位於南部的16家公司、設立21個愛心回收站，募集700多箱物資捐給弱勢團體。

統一社福基金會總幹事(二余)忠正表示，這次的活動歷經近兩個月，鼓勵同仁愛物惜福，將不合身或還沒穿過的冬、夏季衣物或二手玩具，轉贈給需要的機構，藉此可舒緩家中衣物的堆積，更能結善緣及展現統一人關懷、惜福的情懷。

他說，集團員工都很有愛心，甚至還有員工特別將衣物再以新的透明袋分別裝入袋中；雖然是小小的舉動，但收到時卻溫暖在心頭。另外，也感謝統奕包裝捐贈1000個空箱子，共襄盛舉支持活動。

他說，這次共收到700餘箱（袋）的二手物資，並邀請台南心智障礙關顧協會孩童協助整理；一一拆箱並依照男性、女性、長輩、孩童等分類，再將分類過後的物資再贈予14個社福團體。1060109

(中央社)