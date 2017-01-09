新莊女子陳屍住處 頭部疑槍傷

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新北市新莊區新莊路一處住宅4樓，今天下午發現30多歲女子陳屍住處，被發現時已經沒有生命跡象。警方封鎖現場，懷疑女子頭部疑似為槍傷致死，但仍須進一步相驗鑑定。

消防局勤務中心下午12時57分接獲報案，前往新莊路的4樓住宅，患者已經明顯死亡，並未送醫。

警方發現30多歲的死者滿臉是血，頭部的外傷疑為槍傷，太陽穴有槍擊痕跡。

警方查訪，鄰居曾聽到疑似爭吵聲。警方封鎖現場，追查女子的背景、交往對象、調閱監視器等，以釐清死因。1060109

(中央社)