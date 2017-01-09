106年「尋找感動地圖計畫」徵件啟動

教育部青年署表示，今年「青年壯遊台灣-尋找感動地圖」自即日起開始徵件，獲選者除了可得最高4萬元的實踐獎金之外，完成執行後還有機會再獲得1至2萬元的競賽獎金！

教育部青年署自98年起辦理「青年壯遊台灣-尋找感動地圖」計畫，鼓勵青年發揮創意，結合公益行動，以多元方式認識鄉土、行遍台灣，將壯遊夢想化為實際行動，經由付諸壯遊行動的過程中，與臺灣土地的人、事、物產生更深的接觸，突破過去的思維，拓展青年視野。

105年共有51組青年團隊參與，他們用自己的方式走訪探索台灣、享受旅行、找尋感動，不論是徒步環島、自行車繞台、機車漫遊、火車搖擺等。

青年們關心存在這片土地上不同的議題，他們透過樂音關懷長者；他們在路邊叫賣紅豆湯，只為將所有收入捐給動物團體；他們在炎炎夏日的廟口演著短劇，為了推廣居家用藥安全；他們透過鐵路體驗各地人文風情，並進入校園送愛。

青年署表示，106年尋找感動地圖計畫現正熱血開催，有興趣的青年朋友們，可上壯遊體驗學習網（http://youthtravel.tw）著手準備計畫書！

(中時)