胡歌推眾多戲約 爆赴美休息好一陣
胡歌這一年的影視作品表現亮眼，包含《瑯琊榜》、《偽裝者》都有不錯成績，更因此有不少大導演邀約合作，可傳出胡歌已經推掉多部戲約，他多次受訪時也都曾表態想休息一陣子，不過現在有指他將赴美深造，恐怕有好一段日子都不會出現在鏡頭前。
胡歌先前受訪時曾說未來將休息一陣子，而現在有港媒爆料他近來已經陸續推掉許多戲約，包含大導演杜琪峰的邀約，原因是他將到美國進修，除了英文外，更要到紐約大學修讀電影導演課程，因此恐將有好一陣子消失螢光幕前。
雖然消息還未被證實，可去年胡歌在微博上曾透露「如果，我能夠有機會踏踏實實地學習、沉澱，我願意放下眼前的所有。」也不難看出他對求知的渴望，許多粉絲也留言表示，若胡歌為了深造得消失一陣子，「再久都願意等。」
(中時電子報)
關鍵字：胡歌、
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