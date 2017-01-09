桃猿找來日籍二軍投教 林敬民也回鍋
Lamigo桃猿去年無緣總冠軍，戰績墊底，今年教練團也做補強，球隊今天(9日)宣布，找來48歲日籍杉山賢人擔任二軍投手教練，另延攬林敬民回鍋擔任二軍助理投手教練，兩人預計14日向球隊報到。
先前就傳出桃猿將找來日籍教練入陣，球隊今天發佈新聞稿，宣布由杉山賢人擔任二軍打擊教練。杉山賢人為1992年西武獅第1指名，有過9年日職一軍資歷，並在1993年拿下太平洋聯盟新人王。退休後他於2006年至2009年擔任日職東北樂天金鷲隊一軍投手教練，去年則擔任樂天二軍投手教練。
除了杉山賢人加入二軍教練團外，桃猿另聘林敬民擔任二軍助理投手教練，未來將協助杉山賢人以及曾翊誠。林敬民曾在2010年至2013年效力於Lamigo(含前身La new熊隊)，2013年被釋出後加入新北市成棒隊。
(中時電子報)
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