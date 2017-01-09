直轄市分局長60歲大限 警政署調整5高階人事

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依規定，直轄市警察局分局長屬高危勞職務，在任者不得逾60歲；今年1月16日一批屆齡退休警官，為此警政署今天檢討發布首波高階人事，共4人，為分局長升警政監與警政監平調的三線二星警官。其中，桃園市警平鎮分局長胡美華轉任該市消防局主任，離開警界。

經內政部核定調整人員如下：桃園市警政監蔡榮林調任台中市警政監、桃園市警楊梅分局長張弘文升任該局警政監、台中市警一分局長林中村升任台南市警政監、台南市警歸仁分局長邱念興升任新北市警政監。桃園市警平鎮分局長經桃園市府商調擔任該府消防局主任職務。

這波人事將於1月11日辦理離到職。由於警政署副署長林德華、警政委員吳思陸等人，16日屆齡退休，預料還有後續因應的高階警官人事檢討作業，將分批發布。

(中時)