陳副總統盼義大利政府支持台歐簽ECA

副總統陳建仁今天接見義大利國會議員，期盼義大利政府繼續支持台灣與歐盟洽簽「投資保障協定」（BIA）及「經濟合作協議」（ECA），以深化台灣與義大利及歐盟的經貿關係。

陳副總統上午接見義大利國會眾議員羅曼尼尼（Giuseppe Romanini）訪問團一行人，陳副總統致詞時表示，經濟上，義大利現為台灣對歐第5大貿易夥伴，僅次於德國、荷蘭、英國及法國，2015年雙邊貿易總額達37億美元；目前台灣在義大利投資金額約7億美元，義商來台投資者也漸趨熱絡，雙方經貿互動日益密切。

陳副總統說，去年1月1日台義避免雙重課稅協定生效實施後，對強化兩國業者在彼此國家的營運及租稅待遇、提升業者投資意願等各方面的交流，均有相當積極正面的幫助，也為雙邊經貿關係注入新的活水。

在藝術文化交流方面，副總統指出，台灣優秀的藝術家及藝文團體經常赴義大利參加國際文化活動展演，歷史悠久的「威尼斯雙年展」包括電影、建築及美術展，每年均邀請台灣參加；故宮博物院曾於2015年11月在義大利佛羅倫斯聖十字教堂舉辦「郎世寧新媒體藝術展」，顯示雙方文化交流日益頻繁，合作非常密切。

他強調，為提升台灣產業競爭力，近年來台灣全力爭取與各主要貿易夥伴洽簽自由貿易協定。歐盟是台灣第5大貿易夥伴，2015年雙邊貿易額達464億美元，非常感謝義大利國會友人支持台灣和歐盟簽署投資保障協定及經濟合作協議，也希望義大利政府繼續支持，以深化台灣與義大利及歐盟的經貿關係。

陳副總統最後表示，台灣與義大利共享自由、民主、人權、和平及法治等普世價值，義大利國會的支持是促進台義關係發展不可或缺的力量，期盼羅曼尼尼及訪賓在返回義大利後，能夠繼續發揮影響力，提升雙方在各層面的關係，並為深化合作貢獻心力。1060109

(中央社)