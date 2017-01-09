C肝新藥納健保 登錄平台最慢2月1日上路
健保署今年起給付C型肝炎口服新藥，預計開放8000個名額。健保署今天表示，C肝新藥登錄平台正在測試，估計最慢2月1日上路。
有媒體今天報導，一C肝患者服用新藥，因肝毒性死亡。國外研究也顯示，約有2%肝硬化嚴重者在服用12周治療療程的口服新藥，恐因肝毒性副作用，出現嚴重不良副作用。台灣肝臟醫學會擬訂治療準則時，特別規定患者肝硬化須為A級（輕症）。
衛生福利部中央健康保險署組長施如亮受訪時說，C肝新藥確定納入給付，但登錄平台還在測試中，預計最晚2月1日會正式上線。醫師會登錄符合資格的民眾，但為謹慎用藥、追蹤，會建議醫師先只開2週藥物，讓患者回診，了解用藥狀況。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科主治醫師戴嘉言受訪時表示，健保給付的口服C肝新藥，適應症為肝硬化初期患者，中度、重度肝硬化患者不適合用，都寫得很清楚，不太可能發生因為藥物致死案件，希望民眾不要恐慌。
戴嘉言表示，C肝新藥不適合肝硬化中、重度者，主要是會有代謝疑慮。未來醫師開立新藥時，也會要求患者2到4週要回診、追蹤。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。