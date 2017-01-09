C肝新藥納健保 登錄平台最慢2月1日上路

我要評比

健保署今年起給付C型肝炎口服新藥，預計開放8000個名額。健保署今天表示，C肝新藥登錄平台正在測試，估計最慢2月1日上路。

有媒體今天報導，一C肝患者服用新藥，因肝毒性死亡。國外研究也顯示，約有2%肝硬化嚴重者在服用12周治療療程的口服新藥，恐因肝毒性副作用，出現嚴重不良副作用。台灣肝臟醫學會擬訂治療準則時，特別規定患者肝硬化須為A級（輕症）。

衛生福利部中央健康保險署組長施如亮受訪時說，C肝新藥確定納入給付，但登錄平台還在測試中，預計最晚2月1日會正式上線。醫師會登錄符合資格的民眾，但為謹慎用藥、追蹤，會建議醫師先只開2週藥物，讓患者回診，了解用藥狀況。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科主治醫師戴嘉言受訪時表示，健保給付的口服C肝新藥，適應症為肝硬化初期患者，中度、重度肝硬化患者不適合用，都寫得很清楚，不太可能發生因為藥物致死案件，希望民眾不要恐慌。

戴嘉言表示，C肝新藥不適合肝硬化中、重度者，主要是會有代謝疑慮。未來醫師開立新藥時，也會要求患者2到4週要回診、追蹤。1060109

(中央社)