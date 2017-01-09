北台8縣市首長齊聚 共創智慧綠能環境

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由北台灣8縣市組成的北台區域發展推動委員會，今天齊聚新竹市，8位縣市首長也共同發聲，宣示共同建構北台智慧綠能環境。

此次擔任主政縣市的新竹市長林智堅強調，縣市間跨域合作是為建構北台永續發展的基石，今年以「智慧綠能」為主題，呼應總統蔡英文所推動的「綠能科技創新產業」政策。

林智堅表示，竹市不僅提供民間企業「創業便利貸專案」，針對產業融資以及個人裝設太陽光電設備提供優惠貸款，也針對市管公有房地、既有建築物屋頂設置太陽光電設施，訂定相關管理辦法，同時也完成全市LED路燈汰換。

基隆市長林右昌表示，接下來區域治理應該要走向2.0，交通基盤及觀光建設要更智慧、更生態，區域治理組織則要更合作，期使發揮整合平台的功能，讓生態、智慧和青年創新在此凝聚。

桃園市長鄭文燦指出，繼104年全面啟動公有房舍設置太陽能屋頂後，也提出相關推動方案，如工廠屋頂設置太陽能、提供ESCO媒合平台、訂定桃園市發展低碳綠色城市自治條例及對能源使用大戶必須設一定比例的再生能源，也挑選160處埤塘設置太陽能板，兼顧生態及環保。

新竹縣長邱鏡淳提及，各縣市若能整合議題共同推動，將可增進各地方政府的府際合作關係，加速落實各項議題行動方案，也透過北台區域治理平台合作，資源共享、設施共用，避免有限資源重複投入，減少地方政府財政負擔。

苗栗縣長徐耀昌提到，將首創在後龍鎮18公頃滯洪池及水利會大潭蓄水池上設置太陽光電發電系統，也鼓勵業者設置離岸示範風場，可望為全台綠能發電帶來全新的典範標竿。

台北市副市長林欽榮則說，今年推出「銀髮智慧公宅」、「3U」智慧交通計畫、太陽光電發電四大主軸等推動工作，下週也將舉辦「2017臺北智慧城市論壇暨展覽」。

新北市副市長葉惠青指出，今年將以5大工廠區廠房推動太陽能光電，也發展潛在綠色能源，推動能源轉型。

宜蘭縣副縣長吳澤成表示，今年提出「能源轉型三支箭」策略，籌備成立宜蘭縣再生能源開發公司，推動綠色能源產業鏈成形，讓能源永續利用。

此次「第13屆北台區域發展推動委員會首長會議暨成果展」活動，同時展示北台9大議題、跨區域平台合作及多項綠能推動成果，現場更有多家公司展示綠能技術實體產品技術發展及應用。1060109

(中央社)