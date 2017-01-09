金球獎幾家歡樂幾家愁 致詞我愛你動人

金球獎頒獎典禮精彩落幕，有遺珠，也有黑馬，許多得獎人上台感性的對拍片夥伴大喊「我愛你」，十分動人，以下是今天典禮上幾段格外振奮人心、感人的致詞。

法新社報導，肯尼斯洛勒根（Kenneth Lonergan）執導的「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）助凱西艾佛列克（Casey Affleck）獲封劇情類影帝，但本身卻與劇情類最佳影片大獎失之交臂，輸給巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）的「月光下的藍色男孩」（Moonlight）。

原本奪獎呼聲就相當高的凱西艾佛列克，致詞時向導演致意：「我沒有足夠的時間可以表達我想對肯尼斯洛勒根說的話，所以我只能說我愛你，你太美妙了，你是所有我們這些喜愛電影且在電影圈工作的人的寶。」

「月光下的藍色男孩」雖然奪得劇情類最佳影片殊榮，但卻是本片拿到的唯一獎座，「月」片當初囊括高達6項提名，包含導演和參與演出的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）、娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）等，最後得獎數量實在有點讓人失望。

另外1個冷門則落在劇情類最佳女主角類別上。在「第一夫人的秘密」（Jackie）中飾演賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）的娜塔莉波曼（Natalie Portman）原本看好封后，卻意外落選。

劇情類最佳女主角獎獎落「她的危險遊戲」（Elle）中演出精湛的伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）。

「她的危險遊戲」今年奪下最佳外語片也是跌破許多人的眼鏡，因為原本大家看好的是德奧合資劇情喜劇「顛父人生」（Toni Erdmann）。

「她」片導演保羅范赫文（Paul Verhoeven）向伊莎貝雨蓓喊話：「與妳共事真的太美好--你太棒了，我愛妳，我愛妳，我愛妳。」

薇拉戴維絲（Viola Davis）以「藩籬」（Fences）一片獲頒最佳女配角獎。

她大力讚揚與她共同演出的丹佐華盛頓（Denzel Washington）是「獨一無二的領導者，偉大的演員，偉大的導演。」

她說：「好萊塢不是每天都會有人把劇作搬上大銀幕，這部片並非商業片，而是藝術片，為了真心而拍。」（譯者：中央社許湘欣）1060109

(中央社)