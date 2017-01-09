狗狗上車叫不停 訓練師教授技巧
現代人出遊喜歡帶寵物，但有些狗狗上車後若是全程叫不停，那可能是因為害怕坐車。訓練師傳授技巧，讓飼主訓練毛孩，坐車時不再擔心害怕。
家裡寵物坐車穩定嗎？完美狗狗訓練師Dandy在臉書粉絲專頁「完美狗狗訓練師 - Dandy」貼文指出，有些狗狗只要坐車出去玩，會全程叫到尾，甚至噴肛門腺，那有可能是因為沒坐過車子，所以感到緊張、害怕焦慮。
Dandy表示，要讓小狗出門不害怕坐車，要先讓牠重新建立面對車子密閉環境時的狀態，可以在車子熄火狀態時，在車內餵狗狗吃飯，甚至是在食物裡加一點好料，讓好料只有在車內吃飯時才會出現，維持最少一週的練習。
完成第一步驟後，可以把車子引擎發動但不要讓車子移動，一樣維持最少一週的時間在車內餵牠吃飯。當完成前面兩個步驟後，就可以發動引擎讓車子慢慢前進或後退，繼續餵食狗狗。
Dandy提醒，若是車子開始移動時，狗狗很驚慌失措，那麼移動車子的速度就要慢一點，或是退回上一步再繼續練習。但若開車出去走一小段路，車子開始移動，毛孩都沒有反應，此時可以立即給予牠獎勵，無論是愛吃的零食或是玩具都可以。
Dandy指出，飼主可以慢慢拉長開車的時間讓小狗習慣，這個階段不用再餵飯，只要牠安定時給予獎勵就可以了。
Dandy表示，飼主也可以在寵物安定的時候，無時無刻給予口頭獎勵，每個練習都只要花5至10分鐘的時間。但他提醒，若是狗狗在車內會對車外吠叫，需加強籠內訓練。為了安全起見，也應讓牠固定在一個地方休息，禁止狗狗在行車時隨意走動。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。