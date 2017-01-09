狗狗上車叫不停 訓練師教授技巧

現代人出遊喜歡帶寵物，但有些狗狗上車後若是全程叫不停，那可能是因為害怕坐車。訓練師傳授技巧，讓飼主訓練毛孩，坐車時不再擔心害怕。

家裡寵物坐車穩定嗎？完美狗狗訓練師Dandy在臉書粉絲專頁「完美狗狗訓練師 - Dandy」貼文指出，有些狗狗只要坐車出去玩，會全程叫到尾，甚至噴肛門腺，那有可能是因為沒坐過車子，所以感到緊張、害怕焦慮。

Dandy表示，要讓小狗出門不害怕坐車，要先讓牠重新建立面對車子密閉環境時的狀態，可以在車子熄火狀態時，在車內餵狗狗吃飯，甚至是在食物裡加一點好料，讓好料只有在車內吃飯時才會出現，維持最少一週的練習。

完成第一步驟後，可以把車子引擎發動但不要讓車子移動，一樣維持最少一週的時間在車內餵牠吃飯。當完成前面兩個步驟後，就可以發動引擎讓車子慢慢前進或後退，繼續餵食狗狗。

Dandy提醒，若是車子開始移動時，狗狗很驚慌失措，那麼移動車子的速度就要慢一點，或是退回上一步再繼續練習。但若開車出去走一小段路，車子開始移動，毛孩都沒有反應，此時可以立即給予牠獎勵，無論是愛吃的零食或是玩具都可以。

Dandy指出，飼主可以慢慢拉長開車的時間讓小狗習慣，這個階段不用再餵飯，只要牠安定時給予獎勵就可以了。

Dandy表示，飼主也可以在寵物安定的時候，無時無刻給予口頭獎勵，每個練習都只要花5至10分鐘的時間。但他提醒，若是狗狗在車內會對車外吠叫，需加強籠內訓練。為了安全起見，也應讓牠固定在一個地方休息，禁止狗狗在行車時隨意走動。1060109

(中央社)