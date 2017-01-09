批毛教授鄧相超遭停職 網民熱議
大陸山東建築大學教授鄧相超日前在微博上批評、轉發否定毛澤東的言論，遭擁毛人士圍攻，他所在的大學以散布錯誤言論為由，對其處以行政記過處分，責令停職、退休；此舉在網路引發熱議。
法國國際廣播電台（RFI）中文網今天報導，在中國大陸，批評中共前領導人毛澤東仍是件危險的事。繼前央視主持人畢福劍戲謔毛澤東，遭央視封殺後，鄧相超在微博上批評毛澤東的言論，也引來廣泛討論。
除山東建築大學對鄧相超處以行政記過處分，責令停職、退休。山東省政府也解除他省政府的參事職務，山東省政協免去其常委職務。
報導稱，鄧相超事件發生後，學界感到詫異，尤其對鄧相超僅因言論就遭遇「文革式待遇」感到憤怒和不解，司法機關也竟不聞不問；另外，其所在大學，山東省政府、山東省政協作出的處罰也十分離奇。
北京大學法學院教授賀衛方在微博上聲援鄧相超，認為反對者舉著標語聚集在大學門口，還動手打人，這是標準的尋釁滋事。
鄧相超微博帳號已經被刪除，無法看到所謂「錯誤言論」，從微博上能看到的尚未刪掉的其他人轉發的內容，「如果他（毛澤東）45年死，中國少戰死60萬。如果58年死，少餓死3000萬，如果66年死，少鬥死2000萬。直到76年死，我們才終於有飯吃。他做的唯一正確的一件事就是，死了。」
在這個帖子後面跟著不少讚賞的帖子，但也激起一些人的強烈反對，由於有些反對意見內容很官腔官調，有網民懷疑是「五毛（大陸網軍）」在網路上配合行動。1060109
(中央社)
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