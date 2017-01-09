浩鼎案偵結 偵查大事記

我要評比

）士林地檢署偵辦浩鼎案，今天偵結，依違反證交法等罪起訴前中研院院長翁啟惠，浩鼎董事長張念慈等人。

大事記：

--105年2月21日，運用翁啟惠醣分子技術生產的浩鼎乳癌疫苗試驗解盲，但數據未達統計學上的顯著意義。翁啟惠說，這跟試驗設計有關，就疫苗角度來看，逾8成病人有免疫反應，成效良好。

--3月3日，生技公司浩鼎乳癌疫苗試驗解盲失敗，翁啟惠發言遭到質疑。中研院發表聲明表示，翁啟惠目前名下，未持有台灣任何生技公司股票。

--3月7日，前金管會主委、國民黨籍立法委員曾銘宗在立法院財政委員會，對上現任金管會主委王儷玲，質疑翁啟惠不應對浩鼎單一股票發表意見，應查是否違反證交法。

--3月23日，週刊爆料雖然翁啟惠本身是沒有浩鼎股票，但浩鼎民國104年3月公開說明書，他女兒翁郁琇名列浩鼎第10大股東，持有1933張。

--3月23日，壹週刊報導，潤泰集團總裁尹衍樑轉讓3000張浩鼎股票給中央研究院長翁啟惠女兒翁郁琇，對此，浩鼎股東潤泰回應，與此事不相關，無法回應。

--3月23日，媒體爆料翁啟惠女兒為浩鼎生技大股東，浩鼎生技董事長張念慈提出4點聲明，指稱上櫃前已申報在案，與其他投資人或浩鼎員工並無不同。

--3月23日，身陷浩鼎風暴的翁啟惠晚間發表聲明稿，向社會大眾道歉，並解釋女兒翁郁琇是心痛阿姨（翁啟惠夫人胞姐）因乳癌去世，才以父母贈與所得與積蓄，認購浩鼎股票。

--3月25日，浩鼎案持續延燒，金融監督管理委員會主委王儷玲對此強調，金管會本於職責辦理，案件已移送檢調，不方便對外評論，待調查完畢後再向外界說明。

--3月25日，士林地檢署偵辦浩鼎案表示，初步清查，在2月19日解盲失敗前3個月，翁啟惠的女兒翁郁琇曾出脫10幾張股票，實際數量及金流仍待查。

--3月30日，週刊爆料，翁啟惠女兒翁郁琇2月19日解盲當天賣出股票。浩鼎對此未做說明，僅表示內部人解盲前1個月已鎖股，內部研商是當天下午5時後，股市已暫停交易，程序合法。

--3月30日，當時的總統府發言人陳以信表示，翁啟惠昨天致電總統馬英九表達希望請辭，馬總統並未同意，並表示希望翁啟惠儘快返國說明，儘速回應外界疑慮。

--3月31日，翁啟惠滯美未歸，立法院教育及文化委員會通過提案，最嚴厲譴責翁啟惠藐視國會，規避監督行徑。

--4月15日，翁啟惠中午返回台灣，他在機場接受訪問時首先向大家表達「抱歉、抱歉」。翁啟惠強調，絕對沒有內線交易或操弄股票的意圖與行為。

--4月15日，翁啟惠回台後面見馬總統，總統府發言人陳以信表示，翁啟惠就近日中研院爭議帶來困擾之處對總統馬英九致歉。至於先前翁啟惠請辭之事，會議中並未提及。

--4月18日，翁啟惠陷入浩鼎爭議後，立法院原排定3月31日報告，翁啟惠以健康因素請假滯美，延宕18天後，首度到立法院接受朝野立委質詢。

--4月18日，翁啟惠表示，在他名下沒有浩鼎股票，但過去他曾經透過浩鼎董事長張念慈的安排下，投資過股票。對於立委詢問翁啟惠目前是否可能借名持股擁有浩鼎股票，翁啟惠說「有可能」。

--4月21日，浩鼎案，士林地檢署指出，為釐清翁啟惠有無對職務上行為，收受浩鼎公司股票，所以將翁啟惠、浩鼎董事長張念慈列貪污罪被告，並限制出境。

--4月25日，翁啟惠入府向總統馬英九報告，但並未向馬總統請辭。翁啟惠以一份信函說明立場，信中保證絕無內線交易，願即日起授權副院長處理中研院重要行政，並配合提前辦理交接。

--5月10日，總統府發言人陳以信表示，總統馬英九已命秘書長曾永權上午前往拜會翁啟惠，轉達總統已決定同意翁啟惠於3月29日所提辭呈並轉交總統信函。

--5月30日，翁啟惠參加ASCO年會，士林地檢署暫時解除翁啟惠限制出境。

--106年1月9日，士林地檢署偵結浩鼎案，依證交法等罪起訴前中研院院長翁啟惠，浩鼎董事長張念慈等人。1060109

(中央社)