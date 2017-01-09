陸港麥當勞 大陸中信外資凱雷入主

中國大陸中信股份、中信資本以及美國投資基金凱雷集團組成的聯盟，將以最高20.8億美元的總對價收購麥當勞在中國大陸和香港的業務。此交易仍待相關監管機構審批，預計2017年年中完成。

騰訊財經今天報導，中國大陸中信股份、中信資本控股、外資凱雷投資集團和麥當勞成立的新公司，將成為麥當勞未來20年在中國大陸和香港的主要特許經營商。

報導說，收購對價部分以現金方式及部分向麥當勞發行新公司新股的方式結算。交易完成後，中信股份和中信資本在新公司中將持有共52%的控股權，凱雷和麥當勞分別持有28%和20%的股權。

報導表示，未來將進一步發展麥當勞業務，包括開設新餐廳（特別在三、四線城市）、提升現有餐廳的銷售額，以及在菜單創新、便捷服務、外賣等進行拓展。預計未來5年在中國大陸和香港開設1500多家新餐廳。

交易完成後，新公司的董事會成員將分別來自大陸中信股份、中信資本、外資凱雷和麥當勞。麥當勞現有的管理團隊會保持不變。該交易仍有待相關監管機構的審批，預計將於2017年年中完成。

麥當勞曾在2015年5月宣布，將在2018年年底之前把4000家餐廳轉為特許經營餐廳，長期目標是95%的餐廳都是特許經營餐廳。本次交易完成後，麥當勞在中國大陸和香港的1750多家直營餐廳將轉為特許經營。

截至2016年12月31日，麥當勞在大陸的直營和特許經營餐廳超過2400家，在香港超過240家。目前麥當勞在大陸擁有12萬餘名員工，每年服務人次逾10億，是大陸排名第二、香港排名第一的速食連鎖店。1060109

(中央社)