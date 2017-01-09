北韓揚言射飛彈 美稱有擊落準備
北韓聲稱隨時可以在領導人金正恩所定的任何時間、地點發射洲際彈道飛彈，並且說，北韓致力發展軍備得歸咎美國的敵對政策。
美國國防部長卡特則回應，美國已準備好擊落北韓所發射的飛彈。
路透社報導，金正恩元旦即表示，擁有核武的北韓即將試射1枚洲際彈道飛彈。
北韓官方的中央通信社（KCNA）引述未具名的北韓外交部發言人的話指出：「洲際彈道飛彈將在朝鮮民主主義人民共和國最高指揮部決定的任何時間和任何地點發射。」
美國國防部長卡特（Ash Carter）表示，北韓的核武能力及彈道飛彈防禦計畫對美國構成「嚴重威脅」，美國已準備好擊落北韓所發射或試射的飛彈。
卡特於美國國家廣播公司（NBC）的節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中說：「如果它們造成威脅、如直朝我們的領土或盟邦的領土而來..我們唯有將它們擊落。」
南韓國防部發言人文尚均（Moon Sang-gyun）今天稱北韓的聲明是「挑釁性宣布」，並於一場例行新聞發布會指出，北韓若發射洲際彈道飛彈，將會面臨更嚴厲制裁。南韓統一部發言人鄭俊熙（Jeong Joon-hee）則說，目前尚未發現任何北韓試射洲際彈道飛彈的跡象。
白宮昨天在被問及相關評論時表示，他們依然維持1月3日新聞秘書厄尼思特（Josh Earnest）所說的，相信美軍能保護、並對抗來自北韓的威脅。厄尼思特當時還表示，美國將採取相應措施因應北韓威脅，如設於亞太周邊的反彈道飛彈設施及外交施壓，以阻止北韓繼續追求核武計畫。（譯者：中央社陳亦偉）1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。