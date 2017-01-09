北韓揚言射飛彈 美稱有擊落準備

北韓聲稱隨時可以在領導人金正恩所定的任何時間、地點發射洲際彈道飛彈，並且說，北韓致力發展軍備得歸咎美國的敵對政策。

美國國防部長卡特則回應，美國已準備好擊落北韓所發射的飛彈。

路透社報導，金正恩元旦即表示，擁有核武的北韓即將試射1枚洲際彈道飛彈。

北韓官方的中央通信社（KCNA）引述未具名的北韓外交部發言人的話指出：「洲際彈道飛彈將在朝鮮民主主義人民共和國最高指揮部決定的任何時間和任何地點發射。」

美國國防部長卡特（Ash Carter）表示，北韓的核武能力及彈道飛彈防禦計畫對美國構成「嚴重威脅」，美國已準備好擊落北韓所發射或試射的飛彈。

卡特於美國國家廣播公司（NBC）的節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中說：「如果它們造成威脅、如直朝我們的領土或盟邦的領土而來..我們唯有將它們擊落。」

南韓國防部發言人文尚均（Moon Sang-gyun）今天稱北韓的聲明是「挑釁性宣布」，並於一場例行新聞發布會指出，北韓若發射洲際彈道飛彈，將會面臨更嚴厲制裁。南韓統一部發言人鄭俊熙（Jeong Joon-hee）則說，目前尚未發現任何北韓試射洲際彈道飛彈的跡象。

白宮昨天在被問及相關評論時表示，他們依然維持1月3日新聞秘書厄尼思特（Josh Earnest）所說的，相信美軍能保護、並對抗來自北韓的威脅。厄尼思特當時還表示，美國將採取相應措施因應北韓威脅，如設於亞太周邊的反彈道飛彈設施及外交施壓，以阻止北韓繼續追求核武計畫。（譯者：中央社陳亦偉）1060109

(中央社)