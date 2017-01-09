退租未還鑰匙 房客偷音響、電視

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吳嫌偷竊的音響。（葉書宏翻攝）

吳嫌偷竊的液晶螢幕。（葉書宏翻攝）

40歲吳姓女子9月退租新北市板橋區新生街某套房，她未將鑰匙歸還，日前持鑰匙進入租屋處，強行拿走床頭音響及液晶電視，警方循線約談吳嫌，她辯稱，「就是不想給下個房客使用！」警訊後依竊盜罪法辦。

警方調查，吳女向葉姓房東租屋，去年9月因故未續租，但搬離時未將鑰匙交還，日前吳女持鑰匙進入租屋處，她向新房客說，音響、液晶螢幕都是她所有，強行將物品搬離。

葉姓房東得知後致電吳女，她始終不接聽電話，報警處理。警方循線約談吳嫌，她辯稱，不想讓下個房客使用她看過的電視、音響。警訊後依竊盜罪法辦。

(中時)