萊恩葛斯林奪金球影帝 一說感言逼哭眾人！
素有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎頒獎典禮，今天於洛杉磯比佛利希爾頓飯店盛大舉辦，而風評極佳的超夯電影《樂來樂愛你》不負眾望，入圍7項竟然都得獎，其中包含了「音樂與喜劇類」最佳男、女主角獎，今天穿著一身浪漫純白西裝的萊恩葛斯林，帥氣萬分上台領獎，甚至說出了讓人動容的一番得獎感言，逼出觀眾眼淚。
萊恩葛斯林感謝了導演達米恩查澤雷及搭檔艾瑪史東，表示獎項屬於三人，笑稱要把獎座剁成3份讓大家領走，沒想到搞笑之後接著給出大洋蔥，他回歸正經，表示有個特別想感謝的人，那就是老婆伊娃曼德斯。
萊恩感性告白：「當我唱唱跳跳、彈鋼琴的時候，我老婆正在照顧我們的女兒，同時養著肚子裡的第二胎，還得幫忙她的哥哥抗癌」，表示如果不是老婆扛起這一切，「我就不會有那些經歷，今天站在這裡的也就會是別人，甜心，謝謝妳」，他更將這個獎獻給不幸在去年癌逝的大舅子卡洛斯，一番話誠摯不虛華，讓眾人直呼催淚。
(中時電子報)
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