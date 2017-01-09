秦金生辭世 張志軍發唁電致哀

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針對親民黨秘書長秦金生病逝一事，大陸國台辦發言人馬曉光今(9日)表示，中共中央台辦主任張志軍已向秦金生家人發去唁電，深表哀悼，並向秦金生家人慰問。

馬曉光說，秦金生長期致力兩岸交流合作，為兩岸關係和平發展貢獻良多，對於他的辭世深感痛惜並致哀悼。

(旺報)