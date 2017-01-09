浩鼎案 張念慈翁啟惠涉行收賄起訴

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士林地檢署偵辦浩鼎案，今天偵結，認定浩鼎董事長張念慈等5人涉犯內線交易罪，前中研院長翁啟惠及張念慈另涉期約收受賄賂及行賄罪嫌，一併起訴。

其中，張念慈賣股避損的不法所得高達新台幣2419萬元；被控內線交易罪嫌起訴的被告包含張念慈、許友恭、黃秀美、廖宗志及游丞德。

檢方查出，翁啟惠涉嫌收受張念慈給的浩鼎300萬股股票，因此認定翁涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款的期約、收受賄賂罪嫌，張念慈則觸犯貪污治罪條例的行賄罪。

台灣浩鼎生技公司新藥解盲效果不如預期、股價下跌，遭人檢舉疑涉內線交易；士林地檢署去年3月分案，交由重經專組檢察官偵辦，案由為違反證券交易法、貪污治罪條例等罪，4月間搜索翁啟惠等人住處，查扣中研院癌症專利技術轉移的資料、相關資金流向等，同步約談翁等人到案。1060109

(中央社)