NBA勇士擊敗國王 124場比賽未連敗

我要評比

美國職籃NBA金州勇士隊前役慘遭曼菲斯灰熊隊逆轉輸球，今天作客沙加緬度出戰國王，上半場也打得很悶，所幸下半場及時振作，以117比106擊敗國王隊，避免2連敗。

法新社報導，勇士贏球後本季戰績32勝6敗，走出7日搞砸24分領先優勢、以119比128敗給灰熊隊的陰霾，並締造連續124場比賽沒有連敗兩場，是目前聯盟最長紀錄。

勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）全場豪取30分，杜蘭特（Kevin Durant）28分，湯普森（Klay Thompson）18分，帕楚利亞（Zaza Pachulia）10分，葛林（Draymond Green）9分10助攻7籃板；這也是勇士連續第13次擊敗國王隊。1060109

(中央社)