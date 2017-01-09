采盟深耕機場服務 獲企業卓越獎

我要評比

采盟免稅店獲得第十屆桃園市績優企業卓越獎的服務品質卓越獎項，因連三屆獲獎而得到金質獎；桃園市長鄭文燦對采盟長期深耕桃機服務、推廣台灣，相當肯定。

鄭文燦表示，采盟歷史悠久並深耕於桃園國際機場免稅店，創新服務包括品牌引進、台灣特色商品的推廣及公共服務設施建置的努力，每年都有具體服務品質精進的展現，在提供旅客貼心服務、社會企業責任落實等項目上都獲得評審團讚賞。

采盟董事長古素琴則表示，采盟免稅店員工以桃園機場國門大使自我期許，對於能在機場服務平台上，將台灣介紹給全球旅客深具使命感，能連續三年獲得服務品質卓越獎的肯定，對采盟免稅店更是極大的鼓勵。

桃園產業界的年終盛事-「第十屆桃園市績優企業卓越獎」，去年12月28日揭曉得獎名單並舉行頒獎典禮。

鄭文燦頒獎給25家得獎企業，肯定其傑出表現，其中特別頒發「金耀獎」給4家曾獲四屆績優企業卓越獎的企業，以及「金質獎」給6家曾獲三屆績優獎表揚的企業。1060109

(中央社)