無懼川普課稅 福斯：維持墨西哥生產線

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福斯（Volkswagen）品牌執行長迪斯（Herbert Diess）今天表示，福斯會繼續在墨西哥製造汽車，也承諾會在美國生產電動車。

迪斯發表上述談話之際，美國總統當選人川普最近幾週警告汽車製造商，假如在美國市場銷售外國製造的車輛，就會向他們課徵進口關稅。截至目前，川普已將矛頭鎖定豐田汽車（Toyota）、福特汽車（Ford）和通用汽車（General Motors）。

迪斯說，福斯會保留設在墨西哥普艾布拉（Puebla）的製造廠；Jetta和Golf MK7車款都是由這個墨西哥製造廠生產。

迪斯告訴記者：「我認為，川普先生不會希望我們製造汽車，且僅出口到墨西哥。對我們來說，墨西哥也是一個非常大的市場。」

他也說，福斯還沒有與川普的交接團隊聯繫。

迪斯說，福斯應在2018年初決定在美國生產電動車的地點，他還說，福斯不怕川普的強硬手段。（譯者：中央社劉文瑜）1060109

(中央社)