AirAsia在北京獲2016年度最具影響力航空公司

AirAsia榮獲「2016年度最具影響力航空公司」。（業者提供）

剛過完15歲生日的亞洲低成本航空領導品牌AirAsia ，在1月6日於北京舉行的「享耀全世界·旅行新勢力盛典」中榮獲「2016年度最具影響力航空公司」大獎，該獎項由新浪旅遊與優酷旅遊聯合評選。

「享耀全世界·旅行新勢力盛典」由新浪旅遊、優酷旅遊聯合主辦，利用兩大平台超過8億用戶的優勢，甄選出網友們心中表現最佳的企業與產品，以期成為更多旅行愛好者的旅遊指南，提供消費者在選擇航空公司、飯店、行程服務時最佳依據。

活動現場頒發給AirAsia獎項時並祝賀，AirAsia進入中國市場以來，一直以年輕、熱情以及極具創新能力的品牌形象受到廣大自由行旅行愛好者的喜愛，在社交媒體上所發佈的獨特內容與活動，也得到網友們的熱烈迴響 ，「現在人人都能飛」的理念更加深入人心，不愧為2016年年度最具影響力航空公司！

AirAsia北亞總裁陳凱霖表示，「今天能夠獲得這個獎項，我要感謝AirAsia超過130萬微博粉絲以及超過3億名乘客，我們一直致力於將社群媒體作為消費者與AirAsia之間的溝通橋樑，今天獲得這個獎項表示受到中國網友們的肯定，你們的互動、反饋、厚愛和支持是我們前進最大的動力！」

陳凱霖指出，對AirAsia而言，北亞包含中國、台灣、韓國、香港都是重要的市場，也是非常具有活力的市場，「未來我們將會持續注重社群媒體推廣，透過豐富的美食、行程指南等內容加強與消費者的互動，我們相信AirAsia不僅只是一間航空公司，也是優秀的旅遊夥伴，激發大眾出發旅行，發掘新的生活方式！」

(工商)