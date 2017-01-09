AirAsia在北京獲2016年度最具影響力航空公司
剛過完15歲生日的亞洲低成本航空領導品牌AirAsia ，在1月6日於北京舉行的「享耀全世界·旅行新勢力盛典」中榮獲「2016年度最具影響力航空公司」大獎，該獎項由新浪旅遊與優酷旅遊聯合評選。
「享耀全世界·旅行新勢力盛典」由新浪旅遊、優酷旅遊聯合主辦，利用兩大平台超過8億用戶的優勢，甄選出網友們心中表現最佳的企業與產品，以期成為更多旅行愛好者的旅遊指南，提供消費者在選擇航空公司、飯店、行程服務時最佳依據。
活動現場頒發給AirAsia獎項時並祝賀，AirAsia進入中國市場以來，一直以年輕、熱情以及極具創新能力的品牌形象受到廣大自由行旅行愛好者的喜愛，在社交媒體上所發佈的獨特內容與活動，也得到網友們的熱烈迴響 ，「現在人人都能飛」的理念更加深入人心，不愧為2016年年度最具影響力航空公司！
AirAsia北亞總裁陳凱霖表示，「今天能夠獲得這個獎項，我要感謝AirAsia超過130萬微博粉絲以及超過3億名乘客，我們一直致力於將社群媒體作為消費者與AirAsia之間的溝通橋樑，今天獲得這個獎項表示受到中國網友們的肯定，你們的互動、反饋、厚愛和支持是我們前進最大的動力！」
陳凱霖指出，對AirAsia而言，北亞包含中國、台灣、韓國、香港都是重要的市場，也是非常具有活力的市場，「未來我們將會持續注重社群媒體推廣，透過豐富的美食、行程指南等內容加強與消費者的互動，我們相信AirAsia不僅只是一間航空公司，也是優秀的旅遊夥伴，激發大眾出發旅行，發掘新的生活方式！」
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。